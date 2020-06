USA: Godzina policyjna w Nowym Jorku przedłużona do niedzieli

Źródło: PAP

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zapowiedział we wtorek w związku z protestami, w czasie których aresztowano ponad 700 osób, przedłużenie do niedzieli godziny policyjnej. Będzie trwać od godz. 20 do 5 rano.