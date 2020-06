MF: Odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej ds. wdrożenia SRRK



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Zakończyło się pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej Rady Rozwoju Rynku Finansowego (RRRF) do spraw wdrożenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRRK), na którym dyskutowano m.in.: o potrzebach polskiego rynku kapitałowego w sytuacji kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa, poinformował resort.

"Podczas pierwszego posiedzenia Grupy Roboczej omówiliśmy dotychczas podjęte kroki do pełnej realizacji zadań i harmonogram dalszych działań Grupy. Przedstawiliśmy też dwie koncepcje realizacji SRRK" - powiedział pełnomocnik ministra finansów ds. wdrożenia SRRK Antoni Repa, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że grupa trzyma się przygotowanego harmonogramu.

"Równolegle pracujemy nad wszystkimi postulatami zawartymi w Strategii. Zależy mi, aby wspólnie z przedstawicielami rynku kapitałowego jak najszybciej zrealizować postawione przed nami zadania" -powiedział Repa.

1 października 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jest to pierwszy szczegółowy plan rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Obejmuje lata 2020-2023. Jego celem jest wzmocnienie zaufania i podniesienie konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego oraz wykluczenie barier wskazywanych przez podmioty rynku.

Koncepcja jednolitej licencji bankowej zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego takiej właśnie licencji, polegającej na objęciu całości prowadzonej przez banki działalności inwestycyjnej wspomnianą licencją. Celem jest zmiana zasad licencjonowania banków w zakresie działalności maklerskiej.

"Uprawnienie banków do bezpośredniego dostępu do rynku regulowanego w pełnym zakresie, mogłoby wpłynąć na istotne zwiększenie płynności tego rynku, co z kolei zwiększyłoby jego atrakcyjność zarówno wśród inwestorów jak i emitentów. W efekcie rozwiązanie to powinno sprzyjać tworzeniu jak najlepszych warunków do finansowania krajowego sektora przedsiębiorstw" - podano.

Z kolei celem koncepcji realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w zakresie zwolnienia transakcji repo z podatku od niektórych instytucji finansowych jest wprowadzenie takiego zwolnienia, które - w założeniu - powinno przyczynić się do znacznego zwiększenia wolumenu transakcji zawieranych w systemach obrotu, w tym poprzez kanały elektroniczne, przy niższych kosztach transakcyjnych zapewniających najlepsze wykonywanie zleceń.

Zwolnienie transakcji z podatku od niektórych instytucji finansowych dotyczy zarówno strony pasywnej transakcji repo (przyjętego depozytu zabezpieczonego aktywami), jak również strony reverse repo (lokaty zabezpieczonej aktywami). Zwolnienie nie obejmuje transakcji typu buy-sell-back.

Celem Grupy Roboczej jest wypracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie działań przewidzianych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. W skład grupy wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego, Biura Rzecznika Finansowego, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Związku Banków Polskich i wielu innych instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

(ISBnews)