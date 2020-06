Enea Operator ograniczy wydatki o ok. 100-150 mln zł w 2020 r.



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Enea Operator - spółka zależna Enei - może ograniczyć wydatki o ok. 100-150 mln zł w 2020 r. w związku z sytuacją na rynku wynikającą z pandemii koronawirusa, poinformował prezes Andrzej Kojro.

"Wydatki inwestycyjne już dawno przekroczyły 1 mld zł w skali roku i rosną. Aczkolwiek w 2020 r. nieznacznie redukuje się plany inwestycyjne, od kilku do 10%, żeby zachować płynność finansową. My ograniczamy wydatki, ograniczamy zbędne zakupy, ograniczamy nawet wydatki na szkolenia. Nasze oszczędności wyniosą 100-150 mln zł" - powiedział Kojro podczas panelu na Economic Security Forum ECONSEC 2020.

Podkreślił, że mimo pandemii trendy europejskie i światowe się nie zmieniły i nadal są to redukcja emisji, odchodzenie od paliw kopalnych oraz rozwój odnawialnych źródeł. Operator systemu dystrybucyjnego musi być przygotowany w szczególności na ten ostatni trend.

"Mniejsze, klastrowe OZE muszą być przyłączone do sieci spółek dystrybucyjnych i to jest wyzwanie dla nas - wyprzedzić ich dynamiczny rozwój" - wskazał prezes.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na GPW.

