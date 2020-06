W Polsce brakuje lekarzy. Jednym z rozwiązań, proponowanych przez resort zdrowia, a które lada moment wchodzi w życie, są ułatwienia dla lekarzy zza wschodniej granicy.

Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia: O to, by zatrudnić lekarzy spoza Unii Europejskiej, apelowali pracodawcy i dyrektorzy szpitali. Zależało na tym zwłaszcza dyrektorom szpitali z powiatów położonych przy granicy północnej i wschodniej naszego kraju.

Mówiono o tym od lat, ale to temat, który zawsze budził wiele kontrowersji. To jednak zatrudnienie lekarzy bez nostryfikacji dyplomu.

Ale tylko w jednej konkretnej placówce i z mnóstwem obostrzeń. To rozwiązanie, które działa w innych krajach Unii. My akurat wzorowaliśmy się na systemie niemieckim. Droga do wykonywania zawodu dla osób spoza UE jest w Polsce trudna – trzeba przejść długi i kosztowny proces nostryfikacji dyplomu. Bez tego nie mogą podjąć pracy jako lekarze.

Nie bez powodu jest nostryfikacja – proces kształcenia w krajach postsowieckich odbiega od unijnych standardów.

Dlatego w przypadkach, o których mówimy, będzie wiele warunków. Po pierwsze, żeby lekarz mógł podjąć pracę w konkretnym szpitalu, dyrektor placówki musi potwierdzić chęć zatrudnienia. I to on weźmie odpowiedzialność za medyka, wyznaczy mu opiekuna.

Zatrudniany lekarz musi też znać język polski, najczęściej będzie to oznaczać zdany egzamin organizowany przez Naczelną Radę Lekarską. I – to zmieniliśmy na ostatnim etapie prac sejmowych – musi mieć dyplom potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów medycznych, oczywiście na kierunku lekarskim. Zwrócono nam bowiem uwagę, że w niektórych państwach są trzyletnie studia medyczne. Taki lekarz musi mieć też tytuł specjalisty w swoim kraju i trzy lata doświadczenia w pracy jako specjalista. Ale to wcale nie oznacza, że będzie u nas traktowany jak specjalista – będzie miał taki zakres czynności, jaki określi dla niego okręgowa rada lekarska w oparciu o analizę jego programu kształcenia, a przez pierwsze 12 miesięcy będzie pracował pod nadzorem innego lekarza.

