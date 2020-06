Skarbiec TFI: Większa liczba inwestorów indywidual. na GPW szansą dla IKE i IKZE



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Większe zainteresowanie inwestorów indywidualnych inwestycjami giełdowymi może przełożyć się na wzrost zainteresowania indywidualnymi kontami emerytalnymi (IKE) i indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), uważa zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Michał Stalmach.

"Bardzo pozytywnym zjawiskiem ostatnich trzech miesięcy jest zachowanie inwestorów indywidualnych. Dane KDPW mówią, że w okresie marca i kwietnia inwestorzy detaliczni otworzyli 50 tys. nowych rachunków. Są to najwyższe wielkości od roku 2010, kiedy mieliśmy do czynienia z ostatnią dużą prywatyzacją - wówczas na giełdzie debiutowały akcje spółki PZU. Ten trend widzimy również po bardzo wysokim wzroście obrotów - w marcu i kwietniu obroty na GPW wzrosły odpowiednio o 60% i 70%. W maju dynamika był nieco niższa" - powiedział w rozmowie z ISBnews Stalmach.

Giełda podała wcześniej w tym tygodniu, że łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku GPW wyniosła 21,74 mld zł w maju 2020 r., tj. wzrosła o 28,6% r/r.

"Szacujemy, że kwota, jaką inwestorzy indywidualni zainwestowali w tych trzech miesiącach przekracza 6 mld zł. To bardzo pozytywne zjawisko, tym bardziej, że w poprzednich latach inwestorzy indywidualni trafiali na giełdę, gdy dawała ona wysokie stopy zwrotu, kiedy mówili o niej wszyscy. Natomiast teraz inwestorzy indywidualni przyszli na giełdę w specyficznym momencie, kiedy trzeba było wykazać się dużą odwagą" - wskazał zarządzający.

Podkreślił, że inwestycje w okresie marca-kwietnia powinny przynieść - statystycznie rzecz biorąc - kilkunastoprocentowy zarobek. A to może przekonać nowych inwestorów indywidualnych do giełdy na dłużej.

"Upatrywałbym także szansy dla programów emerytalnych, takich jak IKE i IKZE, gdyż są to programy dobrowolne, tak samo, jak dobrowolne było przyjście inwestorów na giełdę w tym momencie. A tu zachętą mogą być pewne oszczędności podatkowe" - dodał Stalmach.

Według niego, główne przyczyny większego zainteresowania inwestycjami giełdowymi to: więcej wolnego czasu w realiach lockdownu, nieatrakcyjność depozytów bankowych, kilka miliardów złotych wypłaconych w ostatnich trzech miesiącach przez osoby fizyczne z funduszy obligacji, jak również wysoki próg wejścia i niska płynność w przypadku inwestycji na rynku nieruchomości.

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

(ISBnews)