Mercator Medical chce skupić do 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł: szt.



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Mercator Medical ogłosił skup maksymalnie 567 000 akcji własnych po cenie 50 zł za akcję, podała spółka.

"Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest nie więcej niż 567 000 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLMRCTR00015, co stanowi około 5,35% kapitału zakładowego spółki i uprawnia do wykonywania około 3,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji.

Przyjmowanie ofert sprzedaży zaplanowano na 5-10 czerwca, a przewidywany dzień nabycia akcij i rozliczenia transakcji to 17 czerwca br.

Podmiotem pośredniczącym w skupie akcji jest Trigon Dom Maklerski.

Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali 3 czerwca, że na skup akcji własnych spółka przeznaczy 30,7 mln zł, a ustalone widełki cenowe wyniosły 1-54 zł za walor.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)