Poczta Polska zatrudni łącznie 360 osób z niepełnosprawnością w 2020 r.



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Poczta Polska rekrutuje do pracy kolejne osoby z niepełnosprawnością w ramach aktywizacji zawodowej. W 2020 roku w ramach programu pn. "Praca - Integracja" spółka zatrudniła już 58 osób, zaś do końca roku liczba ta wzrośnie do 360 osób, podała Poczta. Wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w Poczcie Polskiej wynosi obecnie 2,28%.

Od 2018 roku Poczta Polska uczestniczy w programie Praca - Integracja. W ramach najnowszej umowy współpracy z PFRON i Fundacją "Aktywizacja" spółka chce zatrudnić w tym roku w sumie 360 osób z niepełnosprawnościami na stanowiskach: listonoszy, pracowników obsługi w placówkach pocztowych, a także w sortowniach. Działania te wpisują się w strategię Poczty Polskiej jako firmy odpowiedzialnej społecznie, dla której ważne jest wyrównywania szans społecznych, podano.

"Nasze doświadczenia związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością są bardzo pozytywne. To dobrzy, sumienni pracownicy, którzy korzystnie wpływają na zespoły, w jakich pracują. Działania, jakie podejmujemy, są doceniane przez organizacje skoncentrowane na przeciwdziałaniu wykluczeniu zawodowemu osób z niepełnosprawnościami" - powiedziała koordynatorka Programu Praca - Integracja w Poczcie Polskiej Sylwia Gudzowska, cytowana w komunikacie.

Po przerwie spowodowanej epidemią ruszyły ponownie rekrutacje w Poczcie Polskiej na stanowiska eksploatacyjne, w tym także zatrudnienia kandydatów z niepełnosprawnościami pozyskiwanych przez wyspecjalizowanych rekruterów z Fundacji Aktywizacja.

"W ramach projektu specjaliści Fundacji rekrutują kandydatów pod hasłem 'Aktywuj Pracę' oraz przygotowują ich do podjęcia pracy, do uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Kandydaci mogą korzystać z konsultacji u specjalistów Fundacji, w tym doradców zawodowych, psychologów, prawnika. Wspieramy ich motywację oraz rozwój kompetencji pracowniczych i zawodowych, organizując jeszcze przed podjęciem przez nich pracy warsztaty i szkolenia zawodowe. Dlatego nasi kandydaci są bardzo dobrze przygotowani i zmotywowani do podjęcia zatrudnienia w Poczcie Polskiej" - powiedziała ekspertka ds. doradztwa zawodowego i rekrutacji w Fundacji Aktywizacja Grażyna Jaśkiewicz, cytowana w komunikacie.

W ciągu ostatnich lat zatrudnienie w Poczcie osób z niepełnosprawnościami wzrosło o blisko 1000 osób. Na koniec grudnia 2014 roku wskaźnik ich zatrudnienia w spółce wynosił 1,03%. Pod koniec 2019 roku w spółce pracowało 1810 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, a wskaźnik zatrudnienia takich pracowników wyniósł 2,22%, zaznaczono.

Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,6 tys. placówek.

