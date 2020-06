Samar: Import aut używanych spadł o 37,1% r: r do 55,77 tys. sztuk w maju



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Liczba rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony sprowadzonych do Polski w maju wyniosła 55 769 sztuk, czyli o 37,1% mniej niż rok wcześniej, poinformował IBRM Samar.

To jednocześnie o 72,9% więcej niż w kwietniu. Wyraźnie widać, że import odradza się znacznie szybciej niż sprzedaż nowych samochodów, zaznaczył Samar.

"Licząc od początku bieżącego roku import używanych samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony wyniósł 304 047 sztuk, o 28,3% mniej niż rok wcześniej. Drastyczny spadek, odnotowany szczególnie w kwietniu, jest oczywiście skutkiem pandemii, m.in. braku możliwości rejestracji sprowadzonych aut i znacznego ograniczenia przemieszczania się" - czytamy w komunikacie.

Średni wiek aut sprowadzonych w ciągu pięciu ostatnich miesięcy wyniósł 11,7 roku, podobnie w samym maju, podano także.

We wszystkich województwach tegoroczny import był mniejszy niż przed rokiem. Najwięcej samochodów sprowadzonych zostało do woj. wielkopolskiego (40 489 szt.), które wykazało najmniejszy w skali kraju spadek importu w porównaniu z ubiegłym rokiem (-24,5%), podał Samar.

TOP10 krajów, z których najczęściej importowane są samochody do Polski:

1. Niemcy - 168 989 szt. (-31%)

2. Francja - 31 795 szt. (-24%)

3. Belgia - 21 249 szt. (-28,5%)

4. Stany Zjednoczone - 12 978 szt. (5%)

5. Holandia - 12 914 szt. (-31,8%)

6. Włochy - 10 766 szt. (-34,2%)

7. Szwajcaria - 8 425 szt. (-29,9%)

8. Dania - 7 730 szt. (-30,8%)

9. Austria - 7 381 szt. (-28,2%)

10. Szwecja - 6 765 szt. (-28,4%)

Z kolei TOP10 najczęściej importowanych marek w 2020 roku:

1. Volkswagen - 33 612 szt.,

2. Opel - 29 177 szt.,

3. Ford - 26 958 szt.,

4. Audi - 26 091 szt.,

5. Renault - 19 556 szt.,

6. BMW - 19 061 szt.,

7. Peugeot - 15 126 szt.,

8. Mercedes - 14 291 szt.,

9. Citroen - 14 115 szt.,

10. Fiat - 10 239 szt, podsumowano.

Trzy czołowe marki tego zestawienia stanowią 29,5% importowanych samochodów.

(ISBnews)