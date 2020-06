Ma to pozwolić na zaszczepienie 300 mln dzieci na świecie i sfinansowanie zapasów szczepionek zapewniających ochronę na wypadek pojawienia się ognisk chorób zakaźnych.

Jak poinformował na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Eric Mamer, w czwartek po południu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen weźmie udział w zorganizowanym przez GAVI światowym szczycie w sprawie szczepień.

Według zapowiedzi ma być on krokiem w kierunku wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej i zwiększenia zdolności w zakresie immunizacji w najbardziej podatnych na zagrożenie krajach świata.

"Szczepionki mogą uratować życie tylko wtedy, gdy wszyscy potrzebujący będą mieli do nich dostęp, zwłaszcza w najbardziej narażonych społecznościach i regionach na świecie. Dlatego właśnie Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień jest tak ważny. Daje on krajom rozwijającym się środki do budowania silniejszych systemów opieki zdrowotnej i programów immunizacji, tak aby świat stawał się coraz bezpieczniejszy. Cieszę się, że Komisja Europejska może wspierać GAVI w tak istotnych działaniach. Pomoże nam to przezwyciężyć obecną pandemię i uniknąć następnej" - podkreśliła w oświadczeniu von der Leyen.

Zadeklarowana przez Komisję kwota 300 mln euro jest większa niż jej całkowity dotychczasowy wkład na rzecz sojuszu. Środki te mają pozwolić zaszczepić 300 mln dzieci i uratować od śmierci do 8 mln osób. Według KE mają też pozwolić na przejście niektórych krajów na samofinansowanie, uruchomić 3,6 mld dol. w ramach współfinansowania krajowego i programów szczepień finansowanych ze środków własnych oraz dostarczyć ponad 3,2 mld dawek szczepionek ratujących życie do 55 krajów.

Unijne fundusze według zapewnień KE mają też zapobiec powtórnemu pojawieniu się polio dzięki rutynowym programom szczepień za pomocą szczepionki inaktywowanej realizowanym we współpracy ze Światową Inicjatywą na rzecz Walki z Polio. Ze środków tych mają być ponadto finansowane zapasy szczepionek przeznaczone do użycia w sytuacjach awaryjnych, by powstrzymać rozprzestrzenianie się groźnych chorób.

Na współorganizowanej przez Komisję Europejską konferencji darczyńców w związku z globalną reakcją na pandemię koronawirusa 4 maja zadeklarowano przekazanie na Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień ponad 1,5 mld euro, w tym 488 mln euro na dystrybucję szczepionki przeciwko koronawirusowi, gdy już ona powstanie.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)