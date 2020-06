Jak poinformowała podczas konferencji prasowej w Madrycie minister handlu, przemysłu i turystyki Reyes Maroto, rząd zamierza już 22 czerwca znieść obowiązek odbycia dwutygodniowej kwarantanny przez osoby docierające do Hiszpanii przez granice z Portugalią i Francją.

Wprawdzie od 15 maja do Hiszpanii można docierać w ramach transportu lotniczego i morskiego, ale przybysze zobowiązani są do izolowania się przez 14 dni, z wyjątkiem wyjścia do lekarza, na zakupy lub wystąpienia nagłej sytuacji.

Zapowiedź Maroto pojawia się nazajutrz po zdobyciu poparcia przez rząd Pedra Sancheza w Kongresie Deputowanych, niższej izby parlamentu, dla decyzji o wydłużeniu obowiązującego od połowy marca stanu zagrożenia epidemicznego. Zakończy się on 21 czerwca.

Na zapowiedź rządu Hiszpanii o otwarciu granic nie zareagowały na razie władze Portugalii. W poniedziałek szef MSW tego kraju Eduardo Cabrita powiedział, że rząd w Lizbonie opowiada się za pozostawieniem zamkniętych granic z Hiszpanią do końca czerwca.

„Nie ma sensu otwierać granicy, kiedy w Hiszpanii sytuacja epidemiologiczna wciąż wymaga podejmowania odpowiednich działań, a na terenie tego kraju nadal obowiązuje wewnętrzna kwarantanna” - powiedział w poniedziałek Cabrita, wskazując, że po hiszpańskiej stronie nie widać zainteresowania przywróceniem przed lipcem swobodnego ruchu na granicach.

Rząd Portugalii wprowadził zakaz ruchu kołowego na dziewięciu punktach granicznych 16 marca. Od tego czasu możliwość przemieszczania się do i z Hiszpanii mają jedynie kierowcy samochodów dostawczych oraz pracownicy zatrudnieni w sąsiednim kraju.

Marcin Zatyka (PAP)

