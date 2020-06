Monnari: Udział kanału internetowego w sprzedaży będzie rósł szybciej niż w 2019



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Monnari Trade ocenia, że trend rozwojowy e-commerce będzie się jeszcze wzmacniał, w związku z tym udział kanału internetowego w sprzedaży ogółem będzie rósł szybciej niż w ub.r., poinformowali przedstawiciele Monnari. Szacują, że na tydzień przed końcem maja sprzedaż online odpowiadała za sprzedaż 80 placówek stacjonarnych.

"W I kw. udział e-commerce wynosił ok. 12% i ten kanał będzie rósł. Będziemy chcieli być obecni online jak najszerzej. W kwietniu funkcjonował tylko e-commerce i, biorąc pod uwagę okoliczności, nie funkcjonował źle. Udział kanału internetowego będzie rósł szybciej niż w ubiegłym roku" - powiedział dyrektor ds. finansowych Miłosz Kolbuszewski podczas wideokonferencji.

Prezes Mirosław Misztal wyjaśnił, że w maju odwiedzalność w niektórych sklepach stacjonarnych była nawet 4-krotnie mniejsza niż rok wcześniej i choć konwersja odwiedzin na zakupy była lepsza r/r, to spadek przychodów i tak był "znaczący".

W I kw. Grupa Monnari wygenerowała obroty na poziomie 53,78 mln zł, co oznacza spadek o 7,7% r/r.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)