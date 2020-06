Art Games Studio pozyskał z emisji akcji serii E 900 tys. zł



Warszawa, 04.06.2020 (ISBnews) - Art Games Studio pozyskał z emisji akcji serii E 900 tys. zł, a środki te zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych, zaplanowanych na lata 2020-2022, podała spółka.

"Z satysfakcją informujemy o pozytywnym zakończeniu emisji prywatnej, w ramach, której inwestorzy objęli 500 tys. akcji serii E po cenie emisyjnej 1,8 zł za akcję. Emisję pokryło 14 podmiotów, w tym 12 osób fizycznych i 2 podmioty prawne" - powiedział prezes Art Games Studio Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.

Środki zostaną przeznaczone na realizację celów strategicznych, zaplanowanych na lata 2020-2022

"Cieszymy się, że efekty naszej pracy są doceniane przez inwestorów. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, która zakłada finansowanie i dystrybucję gier na PC i Nintendo Switch. Chcemy również inwestować z rozbudowane projekty, co będzie możliwe dzięki nawiązaniu współpracy z firmami z branży gamedev z Europy i USA" - dodał.

Art Games Studio, założone w 2017 r., specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. W swoim portfolio posiada takie gry, jak: "Earthworms", "Escape Doodland", "Bad Dream: Fever", "Unlucky 7", "When I Was Young" (early access), "Climbros" czy "Pooplers". Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

(ISBnews)