Ponadto, Lufthansa Group uruchomi także 7 cotygodniowych przelotów z Wrocławia i Poznania do Frankfurtu oraz 5 połączeń między Gdańskiem a Monachium. Pasażerowie z Krakowa będą mogli również udać się w podróż do Dusseldorfu dzięki 2 cotygodniowym przelotom oferowanym przez należącą do Lufthansa Group linię Eurowings. Jak dodano, oznacza to w sumie 59 cotygodniowych rejsów z Polski.

"Rozwijając połączenia z polskich lotnisk, zapewniamy kolejnym regionom, w których siedzibę ma wielu naszych międzynarodowych klientów biznesowych, włączenie do międzynarodowej siatki połączeń Lufthansa Group za pośrednictwem portów przesiadkowych we Frankfurcie i Monachium" - powiedział cytowany w komunikacie Country Manager Lufthansa Group w Polsce Frank Wagner.

W komunikacie przekazano, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach linie lotnicze należące do Lufthansa Group rozszerzą swoją ofertę. Dotyczy to zarówno połączeń krótkiego zasięgu, jak i rejsów długodystansowych.

"Ponownie głównym celem jest udostępnienie pasażerom rejsów do jak największej ilości miast docelowych. Przykładowo, we wrześniu do siatki wróci 90 proc. początkowo planowanych połączeń krótkiego i średniego zasięgu oraz 70 proc. rejsów długodystansowych" - czytamy.

Główna linia Grupy – Lufthansa – na jesieni udostępni pasażerom ponad 100 cotygodniowych połączeń z lotnisk we Frankfurcie i Monachium do miast w Ameryce Północnej. Planowanych jest także około 90 rejsów do Azji, ponad 20 w rejon Bliskiego Wschodu i ponad 25 do Afryki. Wznowione zostaną, między innymi, rejsy do afrykańskich miast Windhuk i Nairobi, do Bejrutu i Rijadu na Bliskim Wschodzie, do Houston, Bostonu i Vancouver w Ameryce Północnej oraz do położonych w Azji Hong Kongu i Singapuru.

Jak dodano, od września Lufthansa zaoferuje pasażerom w sumie 1800 cotygodniowych połączeń na trasach krótkiego i średniego zasięgu. Podróżni będą mogli udać się w rejs do jednego ze 102 miast docelowych z Frankfurtu oraz do 88 destynacji z Monachium. Pasażerowie mogą wybrać takie kierunki jak Malaga, Alicante, Walencja, Neapol, Rodos, Palermo, Faro, Madera, Olbia, Dubrownik, Reykjavik oraz wiele innych miejscowości turystycznych, które będą dostępne z lotniska we Frankfurcie.

Z dniem 1 czerwca pasażerowie Lufthansy przed podróżą otrzymują środki dezynfekujące. W klasie biznes, na trasach krótkiego oraz średniego zasięgu, pasażerowie ponownie uzyskają dostęp do posiłków oraz napojów. Na trasach długodystansowych, oferta napojów zostanie rozszerzona na wszystkie klasy podróży. W pierwszej klasie oraz klasie biznes, podróżni znów będą mogli wybrać posiłek z karty dań. Posiłki zostaną także przygotowane dla pasażerów w klasie ekonomicznej. Mimo zmian w oferowanych usługach, stale obowiązują ścisłe zasady dotyczące higieny.

Lufthansa rekomenduje pasażerom, by nos i usta mieli zakryte podczas całego czasu trwania podróży, również np. na lotnisku, jeśli występuje problem z zachowaniem dystansu społecznego.

Przypomina, że planując podróż pasażerowie powinni pamiętać o zasadach dotyczących wjazdu oraz kwarantanny na terenie kraju, do którego się udają. W czasie podróży mogą zostać nałożone na nich ograniczenia, wynikające z bardziej rygorystycznych przepisów higieny i bezpieczeństwa, co może np. wydłużyć czas oczekiwania w punktach kontroli bezpieczeństwa na lotnisku.

Do Lufthansa Group należą m.in. Austrian Airlines, SWISS, Eurowings, Brussels Airlines.

W piątek, 22 maja, w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych - do 6 czerwca br. Jeśli chodzi o loty krajowe, zakaz ten został przedłużony na kolejne 8 dni i obowiązywał do 31 maja br. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2020 r.

