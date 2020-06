W lipcu pasażerowie Lufthansa Group będą mogli udać się w podróż do Frankfurtu i Monachium z pięciu polskich lotnisk - poinformowała w piątek spółka. W sumie będzie to 59 cotygodniowych rejsów: m.in. z Warszawy i Krakowa 14 cotygodniowych połączeń do Frankfurtu oraz 5 rejsów w tygodniu do Monachium.