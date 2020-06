"Qlips pozwala klientom banku – zarówno osobom indywidualnym jak i firmom – wygodnie opłacać faktury za usługi masowe, np. za telefon, wodę czy ubezpieczenie" - czytamy w komunikacie.

Usługa Qlips to wspólna inicjatywa banków oraz KIR i Związku Banków Polskich. Działa ona w oparciu o system informatyczny utworzony i obsługiwany przez KIR.

"Aby ułatwić klientom kontrolę płatności rachunków i faktur, Bank Pekao wprowadził ją do swojej bankowości elektronicznej – Pekao24 oraz aplikacji PeoPay. Usługa pozwala na lepsze zarządzanie płatnościami"- czytamy.

Jak wyjaśniono w komunikacie, aby przeglądać rachunki i faktury od swoich dostawców, należy wyszukać ich nazwy na liście firm korzystających z usługi Qlips. Następnie użytkownik może zdecydować o natychmiastowej realizacji płatności, akceptując rachunek lub samodzielnie ustawiając datę przelewu.

"Jest też opcja opłacania rachunków nie wymagająca zaangażowania po stronie klientów banku. Płatności za rachunki od wybranych przez użytkownika dostawców usług mogą być realizowane automatycznie – wystarczy uaktywnić taką funkcję i ustawić maksymalną kwotę płatności" - czytamy.

Jak dodano, wśród dostawców usług korzystających z Qlips jest m.in. Orange.

KIR został powołany z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich i 16 banków komercyjnych w celu elektronizacji i profesjonalizacji rozliczeń międzybankowych w Polsce.

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta