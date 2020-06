Poniżej prezentujemy odpowiedzi biura prasowego Revoluta na pytania, jakie wysłaliśmy do brytyjskiej firmy.

Ile osób zostało zwolnionych w ostatnim czasie (od wybuchu pandemii) w Revolucie w Polsce?

W następstwie pandemii Revolut wypowiedział umowy 62 osobom w 11 biurach na świecie (co stanowi globalnie mniej niż 3 proc. zatrudnienia), w tym 8 osobom w Polsce (co stanowi mniej niż 1 proc. zatrudnienia w Polsce). W tym roku miała również miejsce pierwsza kwartalna ocena wyników, po 1 kwartale 2020. Gdy pracownik nie osiąga minimalnych oczekiwanych wyników przez okres 3 lub 6 miesięcy, firma może wypowiedzieć mu umowę. W 2020 roku Revolut zatrudnił ponad 150 nowych pracowników w Polsce (w sumie firma zatrudnia ponad 800 osób w Polsce). Po pierwszej kwartalnej ocenie wyników, firma wypowiedziała umowy ponad 30 osobom w Polsce (ze względu na wyniki).

W jakim trybie odbyło się ograniczenie zatrudnienia w Polsce? Czy to były odejścia dobrowolne, czy wymuszone przez firmę?

To nie były dobrowolne odejścia z firmy. Umowy wypowiadał Revolut. W przypadku zwolnień za wyniki po I kwartale, po wypowiedzeniu umowy z uwagi na wyniki pracy przez Revolut, pracownik miał możliwość podpisania umowy o zakończeniu współpracy za porozumieniem stron, w której nie ma informacji o złych wynikach pracy. Jeśli pracownik wyraził taką wolę, to taka umowa była podpisywana.

Czy firma zgłaszała do urzędu pracy zamiar zwolnień grupowych?

Nie było w Polsce zwolnień grupowych. Redukcja stanowisk pracy z uwagi na pandemię objęła 8 stanowisk pracy w Polsce. Umowy wypowiedziane z tytułu złych wyników pracy nie są wliczane do minimum, które wskazuje na zwolnienia grupowe.

Jakie były standardowe warunki zakończenia umów - długość okresu wypowiedzenia, wysokość odpraw? Czy różniły się w obu "ścieżkach"?

Okres wypowiedzenia uzależniony jest od czasu zatrudnienia i wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy. Standardowa odprawa, w przypadku redukcji zatrudnienia z powodu pandemii to równowartość wynagrodzenia za okres od 1 miesiąca do 3 miesięcy. W przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron, odprawa nie zawsze była elementem umowy.

Kiedy wprowadzono opcję zamiany wynagrodzenia na udziały? Jaka część wynagrodzenia standardowo została na nie zamieniona? Czy wśród osób zwolnionych w ostatnim czasie były takie, które zgodziły się na wypłatę części pensji w udziałach?

Możliwość dobrowolnej wymiany wybranej części wynagrodzenia na udziały w firmie była ogłoszona i przeprowadzona przed decyzjami o redukcji zatrudnienia. Pracownicy mogli przeznaczyć od 5 proc. wynagrodzenia na udziały w firmie, w stosunku 1 dol. wynagrodzenia na 2 dol. udziałów. To, czy ktoś przystąpił do wymiany części wynagrodzenia na udziały w firmie, nie było widoczne dla menedżerów i nie miało wpływu na decyzje o redukcji danego stanowiska. Decyzje o redukcji zatrudnienia w następstwie Covid-19 wynikały z analizy stanowisk, które są potrzebne do działalności firmy.

Czy w polskiej części firmy zostały wprowadzone jakieś inne rozwiązania dotyczące pracowników, które służyłyby ograniczeniu kosztów?

Zanim rozpoczął się proces redukcji zatrudnienia związany z Covid-19, który objął 62 osoby w 11 biurach na świecie, Revolut zmniejszył koszty operacyjne, ograniczył outsourcing oraz przenosił pracowników do innych zespołów, na inne stanowiska.

Czy możliwe jest w najbliższym czasie dalsze ograniczenie zatrudnienia w polskiej części firmy?

Firma nie planuje obecnie dalszego ograniczenia zatrudnienia z uwagi na Covid-19. Okresowe oceny wyników pracy będą kontynuowane po kolejnych kwartałach, nie mają one związku z pandemią.

Czy Revolut starał się (lub ma taki zamiar) o pomoc w ramach rządowej tarczy antykryzysowej lub tarczy finansowej PFR? Czy taka pomoc została przyznana? Jeśli tak - w jakiej wysokości?

Nie posiadamy informacji o tym, by Revolut korzystał z tego rodzaju programów pomocowych.

Jak w ostatnim czasie wygląda biznes firmy w Polsce - pozyskiwanie nowych klientów, obroty na rachunkach? Jak to się zmieniło w porównaniu z czasem przed pandemią?

Centrum Revolut w Krakowie to największe biuro firmy na świecie, zatrudnia ponad 800 osób. Wyniki firmy na rynku polskim nie mają decydującego przełożenia na działalność biura w Krakowie. Pracuje ono na rzecz kilkudziesięciu rynków, na których obecna jest firma. Revolut w Polsce stale pozyskuje nowych klientów, oferując aplikacje dla dzieci, dorosłych i dla firm. Jeśli chodzi o wolumen transakcji, zwłaszcza fizycznymi kartami, zmalał on istotnie podczas kwarantanny. Obecnie, wraz ze stopniowym łagodzeniem kwarantanny, widzimy już pierwsze symptomy powrotu do normalności.

