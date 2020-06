Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Według Centrum Lewady zaufanie do Putina deklaruje 25 proc. Rosjan, a jego politykę popiera 59 proc. To najgorsze notowania od lat, więc władze podczas kampanii starają się skupiać na innych poprawkach do konstytucji niż wyzerowanie kadencji prezydenta. Na jednym ze spotów obywatele są straszeni, że jeśli odrzucą poprawki, geje będą adoptować dzieci.