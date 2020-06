Plaza Centers: Kwota sprzedaży centrum handlowego w Belgradzie to 830 tys. euro



Warszawa, 09.06.2020 (ISBnews) - Plaza Centers podpisała wraz z podmiotem zależnym ostateczne rozliczenie z nabywcą spółki celowej posiadającej centrum handlowo-rozrywkowe w Belgradzie. Nabywca zapłaci końcową kwotę w wysokości 830 000 euro, podała spółka.

"W listopadzie 2019 roku spółka otrzymała opracowany przez firmę doradczą przegląd techniczny, w którym szczegółowo opisano proponowane do realizacji inwestycje w ramach projektu. Po zawarciu ugody wszelkie prawa i/lub roszczenia i/lub żądania, jakie nabywca może mieć wobec spółki i/lub jej podmiotów powiązanych w odniesieniu do aneksu do ugody (który strony zawarły 11 września 2017 roku) oraz raportu z przeglądu technicznego, zostaną automatycznie, nieodwołalnie i bezwarunkowo uchylone bez konieczności podejmowania dalszych działań lub powiadamiania" - czytamy w komunikacie.

Po otrzymaniu kwoty ugody oraz w świetle potencjalnego negatywnego wpływu Covid-19 na możliwość otrzymania w przyszłości wpływów z działek spółki w Indiach Plaza Centers zdecydował, że w kolejnym terminie płatności na rzecz posiadaczy obligacji (1 lipca 2020 r.) zwiększy kwotę, która zostanie wypłacona posiadaczom obligacji, z 250 000 euro do 500 000 euro, wskazano również.

Grupa Plaza Centers jest deweloperem centrów handlowo-rozrywkowych, działającym na obszarze rynków wschodzących. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

