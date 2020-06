Mo-Bruk ma umowę na zagospodarowanie odpadów Synthosu za 5,9 mln zł



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Mo-Bruk podpisał z Synthosem umowę na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów gruzu zawierających rtęć z wyburzenia obiektu dawnej elektrolizy w szacowanej ilości 11 000 ton, podała spółka. Umowa o wartości 5,9 mln zł zostanie zrealizowana w 2020 roku.

Łączna wartość kontraktów pozyskanych do tej pory przez Mo-Bruk wzrosła rok do roku o ponad 20%, podkreślono.

"Odpady odbierane od przedsiębiorstw z branży chemicznej stanowią istotne ogniwo w naszym łańcuchu produkcji granulatu cementowego, odbieranego następnie przez m.in. firmy budowlane, podmioty zajmujące się rekultywacją terenów czy kopalnie. To kolejna umowa tego rodzaju podpisana z Synthos w ostatnich latach. Systematycznie rozbudowujemy portfel zamówień dbając o wysokie marże. Wartość podpisanych do tej pory kontraktów wzrosła w porównaniu z analogicznym momentem ubiegłego roku o ponad 20%" - powiedział prezes Mo-Bruku Józef Mokrzycki, cytowany w komunikacie.

Spółka w I kwartale 2020 r. wypracowała 38,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 20,9 mln zł zysku EBITDA oraz 15,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 42%, 101% i 126%, podkreślono.

Znaczący wzrost wyników był możliwy m.in. dzięki pozyskaniu nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, a także wzrostowi cen i opłat za przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą przepisów, których celem jest ograniczenie szarej strefy. Gospodarka odpadami jest największym segmentem działalności Mo-Bruku, stanowiącym w I kwartale bieżącego roku 90% obrotów, podano również.

Akcjonariusze spółki podczas zwołanego na 15 czerwca 2020 r. walnego zgromadzenia zdecydują o wypłacie dywidendy w rekomendowanej przez zarząd kwocie 36 mln zł, co dałoby 10,25 zł na akcję. Dzień dywidendy przypadłby na 22 czerwca 2020 r., a jej wypłata nastąpiłaby 29 czerwca 2020 r. Byłaby to druga wypłata dywidendy w bieżącym roku. W marcu Mo-Bruk wypłacił akcjonariuszom z kapitału zapasowego 12,3 mln zł, co dało 3,51 zł na akcję, poinformowano także.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r. Strategia spółki opiera się na ciągłym rozwoju innowacyjności i wprowadzaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych w przemyśle chemicznym. Synthos posiada 7 zakładów produkcyjnych - zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Francji i Holandii - oraz zatrudnia ponad 3 tys. pracowników.

Mo-Bruk w 2012 roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny warszawskiej giełdy. Jego głównym biznesem jest gospodarka odpadami - zestalanie odpadów, produkcja paliwa alternatywnego i spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 130,57 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)