PERN: Wykorzystanie rurociągów i baz paliw wraca do stanu sprzed pandemii



Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Spadek wydań paliw z powodu pandemii koronawirusa z baz należących do PERN wynosił w szczytowym okresie około 20%, poinformował prezes PERN Igor Wasilewski.

"Spadek sprzedaży paliw na stacjach, sięgający nawet kilkudziesięciu procent, odbił się na mniejszych wydaniach paliw z naszych baz, a także na wielkości przesyłu ropy rurociągiem 'Przyjaźń'" - powiedział Wasilewski w trakcie wideokonferencji.

Jak podał, w marcu 2020 roku wydania paliw z baz PERN zmniejszyły się o ok. 6% r/r, w kwietniu spadek wynosił już ok. 20% r/r, a w maju ponownie było to ok. 6% spadku r/r.

"Z kolei przesył ropy w kwietniu był jeszcze zgodny z nominacjami rafinerii, w maju był już dużo niższy, ale w czerwcu sytuacja wraca do normalnego poziomu sprzed pandemii" - dodał prezes.

PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw. Przychody spółki wyniosły 1,38 mld zł w 2018 roku.

(ISBnews)