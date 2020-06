PBG ma porozumienie z PLNG dot. umowy GRI na terminal regazyfikacyjny



Warszawa, 12.06.2020 (ISBnews) - PBG w restrukturyzacji zawarło porozumienie ze spółką Polskie LNG (PLNG) w przedmiocie sporu arbitrażowego, dotyczącego umowy GRI, podała spółka.

"Okoliczności sporu z PLNG [...] są następujące: w dniu 15 lipca 2010 roku konsorcjum z udziałem spółki, Saipem S.p.A., TECHINT Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A. i EGBP Management Sp. z o.o. (uprzednio PBG Export sp. z o.o.) (konsorcjum GRI) zawarło z PLNG umowę, której przedmiotem było opracowanie projektu wykonawczego oraz wybudowanie i przekazanie do użytkowania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. W dniu 15 lipca 2016 roku konsorcjum GRI wszczęło postępowanie arbitrażowe w związku z umową GRI - przeciwko PLNG. W postępowaniu PLNG zgłosiło roszczenia wzajemne wobec konsorcjum GRI" - czytamy w komunikacie.

Na mocy zawartego porozumienia, ze skutkiem od chwili i pod warunkiem wydania przez trybunał arbitrażowy postanowienia o umorzeniu postępowania arbitrażowego w całości, spółka i PLNG nieodwołalnie zrzekły się oraz zobowiązały do niedochodzenia wzajemnych roszczeń powstałych lub mogących powstać w związku z zawarciem i realizacją umowy GRI, podkreślono.

Spółka złożyła również wniosek o umorzenie postępowania arbitrażowego w całości, w odniesieniu do roszczeń spółki i roszczeń PLNG.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,32 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)