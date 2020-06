Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował wcześniej, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych spadła o 24,6 proc. rok do roku w kwietniu 2020 r. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 25,5 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu bieżącego roku produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 24,7 proc. niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 20,8 proc. niższym w porównaniu z marcem bieżącego roku.

W całej UE produkcja przemysłowa w marcu spadła o 17,3 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca i spadła o 27,2 proc. w ujęciu rocznym. W strefie euro w ujęciu miesięcznym zanurkowała o 17,1 proc., a w ujęciu rocznym spadła o 28 proc. Jak podaje Eurostat, są to największe roczne spadki w historii mierzenia danych. Poprzednie rekordy zanotowano w kwietniu 2009 roku - produkcja przemysłowa zmniejszyła się wówczas rok do roku o 20,7 proc. w UE i o 21,3 proc. w strefie euro.

Największe spadki produkcji przemysłowej w porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano na Węgrzech (- 30,5 proc.), w Rumunii (- 27,7 proc.) oraz na Słowacji (- 26,7 proc.).

Z kolei w ujęciu rocznym, najmocniejszy zjazd produkcji przemysłowej miał miejsce w Luksemburgu (- 43,9 proc. rok do roku), we Włoszech (-42,5 proc.), a także na Słowacji (- 42 proc.). Jedynym krajem, w którym zanotowano wzrosty, była Irlandia. Tutaj produkcja przemysłowa zwiększyła się o 5,5 proc. w porównaniu z kwietniem 2019 roku.

