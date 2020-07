"Jest to pierwszy rok w historii spółki, w którym MedApp osiągnął dodatni wynik netto" - czytamy w komunikacie.



Spółka kontynuuje komercjalizację rozwiązań CarnaLife Holo oraz CarnaLife System oraz poszerza ich funkcjonalności.



"MedApp ma duży potencjał do wzrostu wyników oraz zwiększania skali uzyskiwanych przychodów. Pracujemy nad tym, aby sprzedaż miała charakter powtarzalny. Efektem tych działań są m.in. niedawno podpisane umowy z NEO Hospital oraz Semicon" - skomentował prezes Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.



W czerwcu br. MedApp nawiązał współpracę z NEO Hospital, w ramach której CarnaLife Holo będzie wykorzystywane przez specjalistów szpitala. Spółka w ubiegłym miesiącu podpisała również umowę z firmą Semicon. W jej ramach specjaliści MedAppu dostarczą oraz wdrożą aplikację do zdalnego gromadzenia danych z terminala mikcyjnego autorstwa Semicon, które ma być w przyszłości certyfikowane jako wyrób medyczny.



"Bardzo się cieszę z tego, że nasze rozwiązania są wdrażane w kolejnych placówkach. Cały czas pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami. CarnaLife System już teraz oferuje opcję wideokonsultacji, których zapis może być częścią dokumentacji medycznej. W najbliższych dniach wdrażamy również funkcję terminarza czyli możliwości zdalnego umawiania wizyt przez pacjentów w aplikacji" - dodał Mędrala.



MedApp to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.



(ISBnews)