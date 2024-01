Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała w Porannej Rozmowie dla gazety.pl przekazał, że resort planuje w 2024 roku otworzyć pierwszy od ponad 20 lat park narodowy w Polsce. Dodał, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy będzie w stanie udzielić więcej informacji na ten temat.

Będzie park narodowy numer 24?

W poniedziałek szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska na konferencji dotyczącej ograniczenia wycinek w cennych drzewostanach informowała, że na "krótkiej liście" parków do utworzenia znajduje się Turnicki Park Narodowy. Zwracała jednak uwagę, że to nie jest jeszcze etap, na którym można ogłosić decyzję o jego utworzeniu, bo każda taka decyzja dotyka wielu podmiotów które mają prawo się wypowiedzieć. W Polsce obecnie istnieją 23 parki narodowe. Ostatnim założonym w 2001 r. jest Park Narodowy "Ujście Warty".

Co dalej z lasami i Funduszem Leśnym?

Podczas piątkowej rozmowy wiceminister Dorożała poinformował ponadto, że zapowiadany "okrągły stół" dotyczący przyszłości polskich lasów, ma odbyć się na przełomie lutego i marca. "Jesteśmy po wstępnych rozmowach na ten temat" - dodał.

3 stycznia premier Donald Tusk zapowiedział "okrągły stół" i debatę na temat przyszłości polskich lasów, w której mieliby wziąć udział: leśnicy, przemysł drzewny, samorządy, mieszkańcy, organizacje pozarządowe, aktywiści działający na rzecz ochrony środowiska.

Wiceszef MKiŚ ocenił ponadto, że zmian wymaga model finansowania w Funduszu Leśnym. Jest to mechanizm wyrównywania strat w Lasach Państwowych w niedochodowych nadleśnictwach. Środki z Funduszu trafiają również do parków narodowych. "Te pieniądze powinny trafiać do lokalnych społeczności, na transformacje, (...) poszukiwanie nowej drogi zawodowej, oraz rozwijanie lokalnej turystyki" - powiedział Dorożała. (PAP)