Główny odczyt Barometru AI, wskaźnika informującego o skłonności małych i średnich firm do wdrażania rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję, w II półroczu br. wyniósł 67,8 pkt., czyli o 1 pkt. więcej niż w I półroczu br.

Branże liderów

„Świadczy to o tym, że sztuczna inteligencja coraz mocniej zadomawia się w polskich firmach, szczególnie w branżach, które już wcześniej miały z nią styczność, takich jak finanse, ubezpieczenia i technologie informacyjne” - wskazał wiceprezes zarządu EFL Paweł Bojko. Zauważył, że sektory takie jak HoReCa czy transport dopiero uczą się, jak wykorzystać AI w praktyce, co widać w ich ostrożniejszym podejściu do tych rozwiązań.

Jak wynika z badania, najwyższy wynik branżowy w Barometrze AI na II półrocze br. osiągnął sektor finansów i ubezpieczeń – 78 pkt. To o 9,7 pkt. wyższy rezultat niż pół roku temu. Jednocześnie jest to branża, w której największy odsetek firm (82 proc.) spodziewa się w drugiej części roku wzrostu sprzedaży w wyniku wdrażanych rozwiązań. Plany zwiększenia nakładów w AI ma 60 proc. przedsiębiorców, a 38 proc. deklaruje zwiększenie zatrudnienia specjalistów do rozwoju sztucznej inteligencji.

Na drugim miejscu znalazła się branża technologiczna (ICT) z wynikiem 74,5 pkt., w której 71 proc. firm prognozuje zwiększenie nakładów na rozwiązania AI, a 67 proc. liczy na wzrost sprzedaży dzięki tym wdrożeniom.

Co wpływa na pesymizm branży HoReCa?

Spadek wskaźnika nastąpił natomiast w branży HoReCa. W II półroczu wyniósł on 45,3 pkt. wobec 68,2 pkt pół roku wcześniej. Co czwarty przedsiębiorca z tego sektora (27 proc.) przewiduje, że poziom inwestycji w AI spadnie, a 5 proc. liczy na ich wzrost. Badanie wykazało też, że 86 proc. firm nie planuje w najbliższym czasie uwzględniania kwestii sztucznej inteligencji w swoich strategiach rozwoju.

Mniej optymistycznie na rozwiązania AI patrzą również przedstawiciele sektora zdrowia i opieki społecznej. Wartość subindeksu wyniosła w tych branżach 60,5 pkt.; pół roku temu było to 71,8 pkt. Na taki wynik wpływ miały bardziej pesymistyczne prognozy dotyczące inwestycji; 27 proc. firm oferujących produkty lub usługi zdrowotne planuje więcej inwestować w II półroczu tego roku w sztuczną inteligencję. W I półroczu było to 74 proc. wskazań. Ponadto 32 proc. firm prognozuje wzrost sprzedaży dzięki wdrożeniom AI, co jest jednym z trzech najniższych wyników branżowych.

Barometr AI jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wdrażania rozwiązań opartych o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Podstawową miarą analityczną jest algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców. Przyjmuje on wartości od 0 do 100, przy czym zagregowany wynik powyżej 50 punktów oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju AI w ramach MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne.

Badanie jest przygotowywane przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A., a jego wyniki są publikowane co pół roku. W badaniu uczestniczy 455 podmiotów. Druga edycja badania odbyła się od 1 lipca do 5 sierpnia 2025 roku.