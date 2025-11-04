"Polska ma absolutnie wszystko"

W opublikowanej we wtorek rozmowie „PB” zauważa, że Microsoft to firma, która „globalnie wyłożyła miliardy dolarów na rozwój sztucznej inteligencji”. Szefową polskiego oddziału dziennik zapytuje, czy Polska może odegrać w tej rewolucji jakąkolwiek rolę.

Reklama

– Sztuczna inteligencja zmienia prawie każdy aspekt funkcjonowania organizacji i pojedynczych osób, a Polska ma absolutnie wszystko, aby stać się liderem w transformacji cyfrowej i wykorzystaniu AI oraz być hubem innowacyjności w Europie – uważa Szylar.

Dodaje, że Polska ma „dostęp do najnowocześniejszej technologii, kompetencje oraz umiejętność szukania innowacji i zdolność adaptacji do zmian”.

Przewaga konkurencyjna Polski nie wynika z samych narzędzi

– Przewaga konkurencyjna nie wynika z samych narzędzi, lecz z umiejętności przekładania technologii na realną wartość biznesową. Od ponad pięciu miesięcy intensywnie rozmawiam z liderami biznesu w Polsce reprezentującymi wszystkie branże. Z tych rozmów jasno wynika, że polskie firmy mają zarówno kapitał, jak też zasoby i kompetencje, by skutecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję – mówi szefowa polskiego oddziału.

Dodaje, że „jako Polska nie powinniśmy czuć się ograniczeni, wręcz odwrotnie – spełniamy wszystkie konieczne warunki do adopcji sztucznej inteligencji i budowania przewagi konkurencyjnej na bazie tej technologii”.

– Badania pokazują, że Polska jest niżej na krzywej adopcji technologii chmurowych, jednak nie mogę się zgodzić, że w Polsce klienci nie rozumieją wartości AI. Nikt nie neguje, że AI zmieni sposób naszego funkcjonowania i może znacząco podnieść efektywność. Większość zadaje pytanie, jak to zrobić. Niedawno zakończyliśmy rok fiskalny. Biuro w Polsce zanotowało dwucyfrowy wzrost – to pokazuje skalę zainteresowania rozwiązaniami dotyczącymi sztucznej inteligencji – dodaje Szylar.