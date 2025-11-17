Gdy tworzyliśmy Krynica Forum, przyświecała nam ambicja stworzenia wydarzenia innego niż wszystkie. Marzyliśmy o konferencji, na której merytoryczna wartość debat odgrywa pierwszoplanową rolę oraz przestrzeni, gdzie skonfliktowani na co dzień politycy potrafią rozmawiać konstruktywnie o sprawach ważnych dla Polski. Zależało nam, by w równie profesjonalny sposób zadbać o komfort prelegentów i uczestników, jak i o satysfakcję widzów debat. By było to spotkanie, na którym politycy słuchają ekspertów, samorządowcy przedstawiają swoją perspektywę decydentom z Warszawy, a ludzie kultury inspirują urzędników - podsumowała Celestyna Kusa-Gajur, Prezes Krynica Forum.

Tegoroczne forum, odbywające się pod hasłem „O Polsce na poważnie”, potwierdziło swoją rolę jako jednej z najważniejszych platform dialogu publicznego w kraju. Raport podkreśla, że atmosfera merytorycznej debaty pozwoliła zmierzyć się z tematami, które na co dzień dzielą polityków i opinię publiczną. W Krynicy dominował ton współpracy ponad podziałami, a uczestnicy zgodnie wskazywali na potrzebę odpowiedzialnej rozmowy o przyszłości kraju.

Banałem byłoby stwierdzenie, że w Polsce brakuje dialogu. Podzieleni są politycy, branże, rodziny i media. Mało kto jednak zauważa, że w Polsce brakuje także sporu – tego na poważnie. Opartego o argumenty, powodowanego szczerą chęcią wysłuchania rozmówcy, zakładającego otwartość na inną perspektywę i motywowanego wolą przekonania innych do swoich racji. Na Krynica Forum 2025 aspirowaliśmy do tego, by uczynić to wydarzenie przestrzenią trudnych dialogów i konstruktywnych sporów. Chcieliśmy skonfrontować ze sobą tych, których różni najwięcej, ale łączy jedno – kompetencje – przekonuje Paweł Musiałek, Dyrektor Programowy Krynica Forum.

Ponad 2 miliony wyświetleń najgorętszych debat

Podczas Krynica Forum 2025 szczególną uwagę przyciągnęły najgłośniejsze i najbardziej merytoryczne debaty. Ideowa konfrontacja Adriana Zandberga i Krzysztofa Bosaka unaoczniła fundamentalny spór o kierunek rozwoju państwa — od polityki mieszkaniowej, przez system ochrony zdrowia, po podatki — a jednocześnie pokazała, że możliwa jest rozmowa na równych zasadach i bez uproszczeń. Wśród ważnych punktów programu znalazła się także rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Krzysztofem Rakiem o miejscu Polski w niespokojnym świecie, roli NATO, relacjach transatlantyckich i wyzwaniach bezpieczeństwa. Debata Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Mateusza Morawieckiego o strategii rozwoju kraju stała się jednym z najbardziej merytorycznych wydarzeń Forum, ukazując zderzenie dwóch odmiennych filozofii prowadzenia państwa

Jakość a nie ilość

Szczególne miejsce w dyskusjach zajęły kwestie bezpieczeństwa. W raporcie podkreślono, że odporność państwa musi być budowana nie tylko w oparciu o inwestycje militarne, ale także poprzez rozwój infrastruktury kryzysowej, energetycznej i cyfrowej. Eksperci wskazują również na konieczność wzmocnienia współpracy między administracją rządową a samorządami — zwłaszcza w obszarach reagowania kryzysowego.

Raport zwraca również uwagę na wyzwania społeczne, w tym napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. Eksperci podkreślali, że narastające emocje są w dużej mierze skutkiem dezinformacji oraz nierównowag w systemie wsparcia społecznego. W dokumencie zaznaczono, że potrzebne są działania łagodzące — zarówno na poziomie komunikacji politycznej, jak i konkretnych regulacji.

Wśród rekomendacji znalazły się także propozycje dotyczące innowacji i obronności. Autorzy raportu ponownie podnoszą ideę powołania polskiej agencji technologii obronnych wzorowanej na amerykańskiej DARPA. Wskazują, że taki ośrodek mógłby przyspieszyć rozwój nowoczesnych technologii, wzmacniając jednocześnie krajowy potencjał naukowo-przemysłowy. W raporcie opisano również pilotaż strategicznej gry symulacyjnej „Kryzys 2027”, która ma rozwijać kompetencje analityczne i foresightowe wśród uczestników życia publicznego.

W dokumencie szczególnie wyróżniono rolę Małopolski, która jako Partner Główny Forum konsekwentnie buduje wizerunek regionu zaangażowanego w rozwój innowacji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców. Sam Marszałek Łukasz Smółka aktywnie zaangażował się w merytorykę, biorąc udział w debacie poświęconej funduszom unijnym i roli regionów, w której wystąpiły min. była premier Beata Szydło i Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Województwo Lubelskie Partnerem Regionalnym Krynica Forum

Krynica Forum 2025 po raz kolejny okazała się dobrym miejscem spotkań, wymiany poglądów oraz dialogu na temat kluczowych spraw dla przyszłości Polski. Uczestnictwo Województwa Lubelskiego w wydarzeniu to realizacja strategii promocji naszego regionu oraz możliwość prezentacji potencjału gospodarczego, społecznego i turystycznego. To także wzmacnianie wizerunku województwa jako strategicznego partnera w rozwoju innowacyjnej, konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki wschodniej części Polski. Ważnym wątkiem podejmowanym przez region była także Inicjatywa Trójmorza, w której Województwo Lubelskie odgrywa istotną rolę. To platforma współpracy oraz wspólnych inicjatyw na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, spójności społecznej oraz pozycji gospodarczej Europy Środkowo-Wschodniej. Podczas Krynica Forum 2025 dyskutowaliśmy o szansach i wyzwaniach stojących przed samorządami, m.in. procesach deglomeracji, bezpieczeństwie energetycznym regionów czy wspieraniu małej i średniej przedsiębiorczości. Skuteczna polityka regionalna przeciwdziała chociażby wykluczeniu transportowemu i niekorzystnym procesom demograficznym. Rozwój Polski to nie tylko rozmowa o wielkich aglomeracjach, ale także o miastach średnich i małych, które wciąż czekają na realne wsparcie – podsumował wydarzenie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Raport pokonferencyjny Krynica Forum 2025 jest dostępny do pobrania na oficjalnej stronie wydarzenia – www.krynicaforum.pl.

