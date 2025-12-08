O tym wszystkim opowiada Izabela Nowikowska, dyrektorka personalna Pernod Ricard na Europę Środkową i Wschodnią.

Globalne podejście

Inkluzywność to proces, który wymaga czasu i świadomych kroków. Na jakim etapie tej drogi jest dziś Wyborowa Pernod Ricard i jakie pierwsze zmiany wprowadzacie, aby tworzyć środowisko pracy wspierające różne potrzeby pracowników?

W Wyborowa Pernod Ricard budujemy środowisko pracy oparte na szacunku i dialogu. Fundamentem są u nas bardzo jasne i transparentne procesy personalne i zarządcze, m.in. takie jak rekrutacja, proces ocen rocznych czy proces podwyżek. Ale przez cały czas pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, skupiając się na różnych aspektach wpływających na inkluzywność. Dla przykładu m.in. nasze biuro zostało zmodernizowane tak, by poprawić komfort pracy i wspierać różne style funkcjonowania. Wprowadziliśmy udogodnienia związane z akustyką, ergonomią i przestrzeniami do odpoczynku.

W firmie działa oddolna grupa pracownicza „Równo=Ważni”, a jednocześnie implementujecie globalną, światową kampanię „ConviAbility”. Jak te dwa światy, strategia centralna i inicjatywa oddolna realnie ze sobą współpracują?

Te dwa światy uzupełniają się naturalnie. Globalna strategia Grupy wyznacza kierunki, jak wspólnotowość, inkluzywność i kulturę współpracy, natomiast „Równo=Ważni” przekładają globalne kierunki na nasze realne potrzeby lokalne. Co ważne, grupa ta powstała oddolnie i działa intensywnie, organizując liczne inicjatywy budujące inkluzywność. Tym samym „Równo=Ważni” realizują zobowiązania towarzyszące globalnej kampanii edukacyjnej „It’s all about ConviAblity”. Kampania ta jest swojego rodzaju manifestem, ale i zobowiązaniem Grupy Pernod Ricard, by wspierać wszystkich pracowników, niezależnie od ich stanu zdrowia czy stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Zrównoważenie i parytet

Wyrównywanie szans to fundament inkluzywności. Chcę dopytać, jak w Wyborowa Pernod Ricard wygląda dziś parytet płci i jakie narzędzia stosujecie, aby przełamywać stereotypy związane z płcią i wiekiem?

Zrównoważone zespoły są u nas standardem. Kobiety i mężczyźni są reprezentowani na stanowiskach kierowniczych w zbliżonych proporcjach, przykładowo mamy już 40 proc. członkiń w zarządzie w Europie Centralnej, a regularne analizy pomagają nam eliminować ryzyko luki płacowej. Nasze procesy rekrutacji i rozwoju oparte są na kompetencjach, co stwarza równe szanse. Promujemy budowanie zindywidualizowanych planów rozwojowych, ze wsparciem platformy Horizons – narzędzia, które jest zintegrowane z AI i wspiera pracowników w rozwoju kompetencji. Ważnym elementem są też projekty cross-zespołowe oraz współpraca międzydziałowa. Ponieważ w firmie współpracuje dziś aż pięć generacji, dbamy o to, by każdy mógł się uczyć od innych i korzystać z różnorodnych doświadczeń. Obecnie grupa „Równo=Ważni” jest na etapie zbierania wskazówek i wiedzy od różnych pokoleń, planując dostosować swoje projekty do realnych potrzeb i wyzwań.

Globalne badanie „I Say” ma na celu badanie zaangażowania pracowników. Jaki był jeden kluczowy postulat polskiego zespołu i jak na niego odpowiedzieliście?

Coroczne badanie zaangażowania „I Say” to stały element naszego funkcjonowania – traktujemy je nie jako jednorazową ankietę, ale jako narzędzie stałego dialogu. Badanie jest w pełni anonimowe, ale wyniki są omawiane w zespołach, w końcu nasza atmosfera i to, jak się w firmie czujemy, jest sprawą nas wszystkich. Definiujemy to, na co mamy wpływ w działach, co możemy zmienić, ale też to, co należy omówić na wyższym poziomie organizacji. Ważne jest dla nas to, żeby po ankiecie zostały wprowadzone realne zmiany. Jesteśmy świeżo po tegorocznej ankiecie i mogę powiedzieć, że frekwencja wyniosła 87 proc. – to doskonały wynik, który pokazuje, że pracownicy chcą mieć realny wpływ na budowanie lepszego środowiska pracy. Aż 76 proc. udzieliło odpowiedzi w najwyższych wartościach (7–10), co obrazuje wysoki poziom satysfakcji. Od tego roku badanie będzie miało większą częstotliwość, tzw. puls check będziemy wysyłać regularnie co kilka miesięcy, więc nasza akcja reakcja będzie musiała być jeszcze szybsza.

W efekcie podejmowanych działań firma stopniowo buduje środowisko pracy, które realnie odpowiada na potrzeby pracowników i wyznacza kierunek dalszych zmian.