Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Klimatu chce przedłużenia programu wsparcia energetyki ze źródeł odnawialnych (OZE) w formie systemu aukcyjnego do połowy 2026 r., poinformował wiceminister Ireneusz Zyska.

"Chcielibyśmy po konsultacjach z Komisją Europejską wydłużyć okres wsparcia aukcyjnego o 5 lat, tak jak pozwala na to dyrektywa, czyli do czerwca 2026 r." - powiedział Zyska podczas telekonferencji.

W grudniu 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld zł, który zakładał przeprowadzanie aukcji do 30 czerwca 2021 r.

(ISBnews)