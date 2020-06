Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Komputronik intensywnie poszukuje ok. 12 tys. m2 powierzchni magazynowej w okolicach Poznania, podała spółka. Do tej pory Komputronik korzystał z ok. 30 tys. m2 powierzchni.

Dyrektor logistyki grupy Komputronik Tomasz Jankowski wyjaśnił, że w związku z optymalizacją portfolio produktowego i przeniesieniem części operacji serwisowo produkcyjnych do centrali firmy, Komputronik weryfikuje swoje potrzeby magazynowe i planuje znaleźć nową powierzchnię magazynową, która będzie odpowiadać obecnym potrzebom logistycznym, podano w komunikacie.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)