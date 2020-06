Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - W Stanach Zjednoczonych została zarejestrowana spółka 3 Seas Energy, w której 75% udziałów ma Unimot, a która będzie zajmować się zakupami ropy w USA i sprzedażą do krajów Europy Wschodniej, poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski.

"Zarejestrowany w Tulsie w stanie Oklahoma podmiot będzie miał charakter niskokosztowy, będzie on lokalnie w USA kupował ropę, komponował jej odpowiedni skład i sprzedawał do Europy Wschodniej. Skupiamy się na rynku Europy Centralnej, bo go znamy. Na pewno kontynuowane będą dostawy na Białoruś" - powiedział Sikorski w trakcie Dnia Inwestora.

Obecnie w akcjonariacie spółki 3 Seas Energy 75% udziałów posiada Unimot, a 25% spółka Getka Energy - amerykański partner firmy, jednak prezes Sikorski zapowiedział, że docelowo w spółce pojawi się jeszcze jeden partner, a udział Unimotu spadnie do 50%.

"Na handlu ropą naftową uzyskujemy przyzwoitą marżę, która nas zadowala, ale w żadnym razie nie jest to marża o charakterze spekulacyjnym" - zastrzegł również Sikorski.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)