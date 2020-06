Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Unimot Energia i Gaz - spółka zależna Unimotu - spodziewa się w ciągu najbliższych 12 miesięcy osiągnięcia dodatniego wyniku EBITDA w ramach działalności segmentu fotowoltaiki w ramach marki Solar Avia, poinformował prezes Unimot Energia i Gaz Marcin Ludwicki.



"W ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewamy się osiągnięcia dodatniej EBITDA" - powiedział Ludwicki w trakcie Dnia Inwestora.



Prezes Unimotu Adam Sikorski dodał, że nie poda konkretnej wysokości marży, którą grupa chciałaby uzyskać w tym biznesie, ale zapewnił, że ma on przynieść "znaczącą kontrybucję do wyniku EBITDA w perspektywie kilku lat, na pewno nie rzędu 500 tys. czy 1 mln zł".



Grupa Unimot ogłosiła wejście w segment fotowoltaiki z marką Avia Solar 20 maja. Poinformowano wówczas, że grupa planuje ok. 276 mln zł przychodów z tego tytułu do 2023 roku. Unimot planuje instalować po ok. 20 MWp instalacji fotowoltaicznych rocznie i osiągnąć poziom 69 MWp do roku 2023.



Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.



(ISBnews)