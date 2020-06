Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Zwyczajne walne zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 2,6 zł na akcję, tj. w łącznej kwocie do 32,81 mln zł, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 2,6 zł na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 32 806 222,8 zł. Dniem dywidendy jest 1 lipca 2020 r., wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 r." - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą na dzień 16 czerwca 2020 roku wynosi 12 617 778 sztuk, podano także.

W ubiegłym roku zwyczajne walne zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2018 rok w wysokości 2,6 zł na jedną akcję, tj. w łącznej kwocie do 32 806 222,8 zł.

"Jako jedna z nielicznych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, spółka wypłaca dywidendę regularnie od co najmniej 15 lat. W tym roku Śnieżka wypłaci dywidendę po raz siedemnasty od czasu debiutu na GPW w 2003 roku. Suma uchwalonych w tym okresie dywidend wyniosła ponad 402 mln zł" - czytamy dalej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)