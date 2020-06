Warszawa, 17.06.2020 (ISBnews) - InPost rozbudował sieć Paczkomatów do 7 tys. urządzeń, podała spółka. Paczkomat nr 7 000 stanął w Poznaniu. Rozwój sieci maszyn to odpowiedź InPost na dynamicznie wzrastającą liczbę obsługiwanych wolumenów paczek.

"Kolejny Paczkomat o okrągłej liczbie to dla nas małe InPostowe święto. Maszyna ta stanęła w jednym z największych miast w Polsce w Poznaniu, przy ul. Doliny 11. Rozbudowa sieci Paczkomatów odbywa się w niemal ekspresowym tempie - tylko w tym roku postawiliśmy już blisko 700 nowych maszyn. Wolumeny obsługiwanych przez nas przesyłek rosną skokowo, a olbrzymie zapotrzebowanie na usługi bezkontaktowe tylko zwiększa liczbę naszych klientów i potrzebę rozbudowy sieci o nowe lokalizacje" - powiedział prezes InPost Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Brzoska zaznacza, że choć Paczkomat nr 7 000 trafił do Poznania, to w tym roku na blisko 700 postawionych nowych maszyn większość trafiła do niewielkich miejscowości, a nawet wsi. W tym tygodniu nowe Paczkomaty mają trafić m.in. do Brzeszcza, Goszczy, Sulmierzyc, Zbójnej, Kodenia, Nowej Kornicy, Sulbiny, Puchaczowa, Łęczycy, Słupna, Malcanowa, Lipna, Gniewina, Kowalowa i Hrubieszowa, podkreślono.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5% więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3%, a przez Kuriera InPost o 45,5%.

(ISBnews)