"Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem 'Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu Enea S.A., wszczęte ogłoszeniem na stronie internetowej spółki w dniu 17.06.2020 r.' należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Enea S.A. na adres: ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, do dnia 24.06.2020 r. do godziny 14.00. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Enea S.A. na ww. adres - decyduje data i godzina doręczenia przesyłki" - czytamy w informacji resortu.



Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w dniach 29 czerwca - 1 lipca 2020 r., podano także.



Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.



