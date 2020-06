"W wyniku realizacji przyjętych propozycji układowych, w momencie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu TXM, dojdzie w szczególności do podwyższenia kapitału zakładowego TXM o kwotę 71,4 mln zł w konsekwencji konwersji części zobowiązań wierzycieli TXM na kapitał własny. Spowoduje to następującą zmianę udziału Redan w TXM:



a) udział procentowy emitenta w liczbie akcji posiadanych przez emitenta spadnie z obecnego poziomu 58,7% kapitału zakładowego TXM do 30,91% kapitału zakładowego TXM (obecnie emitent posiada 1 141 346 000 akcji z całkowitej liczby 1 944 500 000 akcji emitenta, zaś po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału będzie posiadał 1 152 540 862 z 3 729 254 240 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym TXM);



b) tym samym zmieni się liczba głosów, do których wykonywania uprawniony będzie emitent z akcji TXM - spadnie z obecnej wysokości 68,44% głosów w TXM do 40,48% głosów w TXM (obecnie emitent posiada 1 741 346 000 głosów ze wszystkich 2 544 500 000 głosów w TXM, zaś po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału będzie posiadał 1 752 540 862 z 4 329 254 240 wszystkich głosów w TXM)" - czytamy w komunikacie.



Wczoraj TXM podał, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęty w toku przyspieszonego postępowania układowego, toczącego się wobec spółki.



Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.



Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)