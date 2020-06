"Skinwallet finalizuje prace nad dopuszczeniem akcji do obrotu giełdowego. Debiut spółki na rynku NewConnect powinien nastąpić w przeciągu najbliższych tygodni" - czytamy w komunikacie.



Skinwallet pozyskał także nowych inwestorów finansowych. Sprzedane zostały istniejące już akcje należące do Napoleon FIZ, fundusz powiązany z głównym akcjonariuszem spółki Tar Heel Capital Pathfinder. W transakcji spółka została wyceniona na prawie 27 mln zł, a więc 30% wyżej niż w trakcie preIPO, w którym spółka pozyskała 3,4 mln zł na finansowanie rozwoju platformy obrotu dobrami cyfrowymi. Większościowym akcjonariuszem spółki w dalszym ciągu pozostaje fundusz THC Pathfinder, do którego należy ponad 60% akcji Skinwallet, podano także.



"Styczniowa runda finansowania pokazała nam, że bardzo wielu inwestorów uwierzyło w nasz biznes i potencjał jego rozwoju. W ostatnich miesiącach zgodnie z planem rozwijaliśmy platformę. Jednocześnie, szybciej niż zakładaliśmy, osiągnęliśmy rentowność na poziomie zysku operacyjnego i netto. Z pewnością wpłynęło to na większe zainteresowanie ze strony dotychczasowych oraz nowych inwestorów spółki. Dziękujemy nowym inwestorom za okazane zaufanie oraz witamy na pokładzie" - powiedział prezes Skinwallet Kornel Szwaja, cytowany w komunikacie.



"Skala wzrostu biznesu spółki jest imponująca, sprzyja jej również rozwój rynku gier, e-sportu i samych dóbr cyfrowych. Dlatego wierzymy, że wzrost będzie kontynuowany i chcemy pozostać głównym akcjonariuszem spółki. Jako THC Pathfinder, obecnie nie mamy planów sprzedaży akcji. Sprzedaż akcji przez Napoleon FIZ była podyktowana dużym zainteresowaniem inwestorów i przygotowaniami do debiutu na NewConnect. Co ważne - została zrealizowana z 30-sto proc. premią względem ceny emisyjnej z początku roku" - dodał partner zarządzający funduszu Tar Heel Capital Pathfinder Arkadiusz Seńko.



Skinwallet to platforma handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo. Głównym rynkiem aktywności spółki jest gra "Counter-Strike: Global Offensive", platforma umożliwia również handel przedmiotami z gry "Dota 2" oraz "Team Fortrest 2", a w kolejnych miesiącach planowane jest uruchomienie możliwości handlu dobrami cyfrowymi z kolejnych gier.



(ISBnews)