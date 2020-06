"Mamy do czynienia z projektem, który jest w pierwszej fazie, mamy zakończoną inwentaryzację potencjalnych nieruchomości, które byłyby odpowiednie dla wielkoobszarowych farm. Potencjał oceniam na poziomie setek megawatów" - powiedział Ołowski podczas telekonferencji.



Dodał, że trudno na dziś ocenić poziom zaawansowania możliwy do osiągnięcia do końca roku



"Ten projekt jest dla nas kluczowy, jeśli chodzi o fotowoltaikę, jest jednym z kluczowych elementów naszej strategii i myślę, że te setki potencjalnych megawatów zainstalowanych na obszarze naszego OSD będą przynajmniej określone do końca tego roku" - dodał wiceprezes.



W październiku 2019 r. Enea i jej spółka zależna Enea Wytwarzanie podpisały z KOWR list intencyjny rozpoczynający współpracę, której efektem ma być budowa wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych na nieruchomościach rolnych.



Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.



(ISBnews)