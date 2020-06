"W celu zwiększenia gospodarczego wykorzystania metanu do obecnie budowanych dwóch silników gazowych planuje się dołączyć dwa koleje, co docelowo pozwoli na uruchomienie czterech silników o łącznej mocy 11 MW" - czytamy w komunikacie.



W 2021 roku rozpocznie pracę instalacja zabudowana na terenie ZG Brzeszcze, w skład której wchodzą dwa silniki.



"Obecnie trwają uzgodnienie projektowe inwestycji, a rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przewiduje się na trzeci kwartał tego roku. Nowe instalacje kogeneracyjne przyczynią się nie tylko do bardziej efektywnego wykorzystania energii chemicznej zawartej w gazie z odmetanowania pokładów węgla, ale również do zwiększenia udziału Grupy Tauron w rynku mocy" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.



Długookresowe prognozy metanowości eksploatowanych pokładów ZG Brzeszcze wskazują na znaczące zwiększenie wolumenu i ustabilizowanie składu pozyskiwanego gazu metanowego, podała także spółka.



W lipcu 2019 r. Tauron podawał, że od 2021 roku w ZG Brzeszcze zaczną pracować dwie instalacje kogeneracyjne o mocy 2,7 MWe każda do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z gazu pochodzącego z odmetanowania kopalni.



Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.



(ISBnews)