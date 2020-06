"Nowe studio będzie zajmowało się tworzeniem oraz portowaniem gier na platformy mobilne, takie jak Nintendo Switch, iOS, Android. Będzie aktywnie współpracować z zewnętrznymi konsultantami (profesjonalistami z branży gamedev) oraz innymi spółkami gamingowymi, wykorzystując ich wiedzę i doświadczenie" - czytamy w komunikacie.



W dłuższej perspektywie studio zamierza stworzyć własny zespół deweloperski.



"Prowadzimy także zaawansowane rozmowy na temat zakupu kilku istniejących gier. Rozmawiamy również z niezależnymi twórcami na temat wprowadzenia na rynek przygotowanych przez nich 2 gier w środowisku Switch oraz Steam" - powiedział prezes Dawid Modro, cytowany w komunikacie.



Nowa spółka nie chce być kojarzona z dawną działalnością Huckleberry Games i zapowiada nowe otwarcie.



"Mamy zupełnie nową, inną wizję rozwoju spółki niż nasi poprzednicy. Nowe studio ma być całkowicie nowym otwarciem, odcinamy się od dawnej działalności Huckleberry Games i poprzedniego zarządu. Projekty 'Edengrad' oraz 'The Minglers' zamierzamy oddać do kompletnej poprawy lub, na bazie ich, stworzyć nowe produkcje" - dodał Modro.



Obok działalności produkcyjno-wydawniczej gier, nowa spółka zamierza świadczyć działania agencyjne z zakresu marketingu gamingowego. W szczególności doradztwa biznesowego, planowania i prowadzenia kampanii marketingowych oraz PR-u gier.



Huckleberry Games to producent gier, który zadebiutował pod koniec grudnia 2017 r. na rynku NewConnect.



