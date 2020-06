"W pierwszej kolejności liczymy na zainteresowanie Starter Funds oraz Private Equity Funds. Nie zamykamy jednak w naszym myśleniu innych dróg" - powiedział ISBnews prezes Meetbit Rafał Orlicki.



"NewConnect jest na naszej mapie możliwości jako jedna z istotnych opcji, jednak nie wcześniej niż w 2022 r." - dodał Orlicki.



Na początku czerwca br. spółka podała, że jej wniosek otrzymał rekomendacje do dofinansowania w ramach programu "Szybka Ścieżka", realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Firma starała się o ponad 4 mln zł dotacji na opracowanie hybrydowego systemu wykrywania relacji bliskości. Rozpoczęcie projektu planowane jest na 1 sierpnia br.



"Podpisujemy umowę w tym tygodniu. Mamy pełne dofinansowanie" - dodał prezes Orlicki.



Prace badawczo-rozwojowe nad projektem spółki realizowane są we współpracy z Instytutem Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk (IITiS PAN) w Gliwicach. Projekt będzie częścią systemu Meetlify, który wspomaga budowę sieci kontaktów i komunikację biznesową.



Według spółki, aplikacja Meetlify, w obliczu awaryjnych sytuacji, dostarczy uczestnikom i organizatorom wydarzeń narzędzi pozwalających na adaptację i optymalne wykorzystanie ich czasu. Przykładowo, jeśli jakieś wydarzenie zostanie odwołane w ostatniej chwil, organizator może utworzyć w systemie Meetlify wydarzenie wirtualne, poprzez wydzielenie przestrzeni dla wybranych uczestników, którzy planowali przybyć na event. To w połączeniu z autorskim systemem kojarzenia kontaktów oferowanymi przez spółkę wraz z dostępnymi na rynku systemami telekonferencyjnymi pozwoli uczestnikom skutecznie realizować założone cele biznesowe.



Aplikacja Meetlify będzie dostępna na rynku w II połowie 2021 r. i spółka zamierzamy wyjść z nią na rynki międzynarodowe: Ameryka Północna, Azja i Europa Zachodnia.



Meetbit to polski startup, specjalizujący się w tworzeniu aplikacji biznesowych oraz systemach rozwiązań dla branży MICE (turystyka biznesowa). Głównym udziałowcem spółki jest fundusz Blite Fund.



Marek Knitter



(ISBnews)