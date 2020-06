"Poziom podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w roku 2020 został zmniejszony z 3,5% do 1%. Pracodawca złożył deklarację o minimalizacji liczby wręczanych wypowiedzeń z tytułu zwolnień grupowych do końca 2020 roku co oznacza, że limit odejść pracowników w roku 2020, który został w umowie społecznej ustalony na maksymalnie 1 250 osób, może nie zostać w pełni wykorzystany" - czytamy w komunikacie.



Warunki dotyczące wysokości odpraw oraz dodatkowych odszkodowań dla odchodzących pracowników określone w umowie społecznej nie zmieniły się. Nie uległ również zmianie poziom możliwych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w roku 2021 oraz limit odejść określony w umowie społecznej łącznie na lata 2020-2021, podano także.



Według spółki, zmiany w umowie społecznej wpisują się w podejmowanie szeregu działań przez spółkę w celu częściowego zrekompensowanie negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na realizację celów biznesowych Orange Polska.



"Jednocześnie spółka informuje, iż w dniu 22 czerwca 2020 roku, na podstawie artykułu 17 ust 4 Rozporządzenia MAR, podjęła decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnej. W ocenie zarządu prowadzone ze związkami zawodowymi negocjacje dotyczące zmian do umowy społecznej stanowiły od 22 czerwca 2020 roku informację poufną w rozumieniu artykułu 7 Rozporządzenia MAR a niezwłoczne podanie tej informacji do wiadomości publicznej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Orange Polska " - zastrzegła spółka.



Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.



(ISBnews)