"Produkcja miedzi płatnej wyniosła 60 tys. ton, co oznacza zmniejszenie w relacji do analogicznego miesiąca 2019 roku o 1,9 tys. t (-3%). Spadek w ujęciu r/r dotyczył przede wszystkim KGHM Polska Miedź S.A., głównie ze względu na niższy przerób rudy o mniejszej zawartości miedzi, ograniczoną podaż złomów i gromadzenie zapasów anod przed remontem postojowym w Hucie Miedzi 'Głogów I' planowanym w III kwartale br. Przy porównaniu do kwietnia br., w miesiącu maju lepsze parametry produkcyjne osiągnęły kopalnie w Polsce oraz Sierra Gorda w Chile, co oznacza utrzymanie zakładanych stabilnych wyników w kolejnym miesiącu br. W KGHM International LTD. w maju 2020 roku zanotowano spadek na skutek niższego uzysku miedzi w kopalni Robinson i przestoju kopalni Franke spowodowanego strajkiem załogi. W kopalni Sierra Gorda produkcja miedzi wzrosła o 38% w stosunku do poziomu z maja 2019 roku w efekcie zwiększenia wolumenu przerobu rudy oraz wyższej zawartości miedzi w przerabianej rudzie" - czytamy w komunikacie.



Produkcja srebra wyniosła 127,6 ton. Jej spadek o 5,9 tony (-4%) jest konsekwencją niższej produkcji srebra w koncentracie w KGHM Polska Miedź.



Produkcja TPM wyniosła 16,1 tys. troz, tzn. 3,6 tys. troz (-18%) poniżej poziomu zrealizowanego rok wcześniej z uwagi na mniejszy przerób koncentratów z importu w KGHM Polska Miedź. Natomiast w KGHM International i Sierra Gorda zanotowano wzrost produkcji metali szlachetnych o 4%.



Produkcja molibdenu wyniosła 1,7 mln funtów, co oznacza wyższy poziom w relacji do maja 2019 roku o 0,4 mln funtów (+31%) z uwagi na wzrost przerobu rudy i wyższą zawartość molibdenu w kopalni Sierra Gorda, podano także.



"W okresie styczeń-maj 2020 roku produkcja miedzi w grupie kapitałowej kształtowała się nieznacznie poniżej planu, natomiast plan sprzedaży miedzi został zrealizowany z niewielką nadwyżką. W zakresie pozostałych głównych metali zarówno produkcja jak i sprzedaż zostały zrealizowane zgodnie z założeniami budżetu Dobre wyniki osiągnięto również w relacji do okresu styczeń-maj 2019 roku - produkcja i sprzedaż kształtowały się na zbliżonym poziomie we wszystkich pozycjach" - czytamy dalej w komunikacie.



KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)