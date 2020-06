Na początku czerwca Bloober Team podał, że z kilkunastu ofert współpracy od renomowanych partnerów, spółka zdecydowała się wybrać sześciu, którzy będą uczestniczyć w drugiej turze rozmów. Wśród wybranych podmiotów są 3 ze Stanów Zjednoczonych, 2 z Polski i jeden z Wielkiej Brytanii.



"Jesteśmy w aktywnych rozmowach z 6 podmiotami i w najbliższym czasie będziemy informować o wyborze konkretnego doradcy do M&A. Wyboru dokonamy w najbliższym czasie, raczej dni niż tygodni, a cały proces M&A - według opinii różnych specjalistów - może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy" - powiedział Babieno podczas wideokonferencji GPW Innovation Day.



Dodał, że rozmowy z potencjalnymi podmiotami zainteresowanymi współpracą z Bloober Team będzie prowadzić doradca.



"Wszystko zależy od wybranego inwestora. Dla nas istotny jest wybór partnera, który pomoże nam w realizacji naszej strategii. Do tej pory mieliśmy wiele zapytań od inwestorów i instytucji i każdy miał swój pomysł. Dla nas najbardziej by pasował podmiot z polski czy szerzej z naszej strefy kulturowej" - dodał prezes.



Według niego, nie można także obecnie powiedzieć, jaki scenariusz przeważy, czy spółka przeniesie się na główny rynek GPW, czy też przestanie być notowana na NewConnect.



Na początku maja spółka informowała, że w związku z licznymi zapytaniami od inwestorów branżowych i finansowych, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w Bloober Team, rozpoczęła rozmowy mające na celu wybór brokera finansowego, obsługującego potencjalną transakcję.



Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.



(ISBnews)