Starza, 25.06.2020 (ISBnews) - PGE Energia Odnawialna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - uruchomiła farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II w województwie zachodniopomorskim. Inwestycja w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego to 43 turbiny o łącznej moc zainstalowanej blisko 100 MW.

"Jest to kolejny krok Polskiej Grupy Energetycznej w kier transformacji energetycznej. Dzięki tej instalacji moc zainstalowana PGE w farmach wiatrowych wzrośnie o 20%. Naszą ambicją jest podwoić moc źródeł odnawialnych, jesteśmy przed wielkim programem inwestycyjnym. PGE będzie jednym z największych inwestorów na polskim rynku energetycznym" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski podczas uroczystego otwarcia farm.

"Ta inwestycja to znak czasów, które stawiają przed nami wielkie wyzwania. Wynikają one z naszego poczucia, że czyste powietrze, czyste otoczenie, energetyka, która nie zanieczyszcza powietrza, to coś, co powinniśmy realizować. Z drugiej strony, wynika to z decyzji zapadających poza Polską, w Unii Europejskiej" - powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Dodał, że otwierane dziś farmy to największa inwestycja, jeśli chodzi o farmy wiatrowe w Polsce.

"Na tej inwestycji przećwiczyliśmy bardzo wiele rzeczy i przyczyniła się do usprawnienia procesu inwestycyjnego. Druga ważna rzecz to wzorcowy sposób współpracy PGE ze społecznością lokalną" - wskazał minister środowiska Michał Woś.

W ramach inwestycji powstałej na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice zbudowano 33 wiatraki o mocy znamionowej 2 MW i 10 wiatraków o mocy 2,2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy w postaci dwóch stacji transformatorowych.

PGE Energia Odnawialna obecnie jest największym producentem zielonej energii Polsce. Spółka posiada 16 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz jedną farmę fotowoltaiczną na górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2 286,1 MW.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

