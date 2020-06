Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Walne zgromadzenie akcjonariuszy SimFabric podjęło uchwałę o przejściu spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podano spółka. Przejście SimFabric na główny parkiet planowane jest w 2021 r.

"Decyzja o zmianie parkietu notowań jest możliwa m.in. dzięki podpisaniu największej w historii spółki umowy z koncernem Koch Media GmbH, opiewającej na kwotę 8 mln zł. W jej ramach globalny producent i dystrybutor gier, filmów i oprogramowania stał się właścicielem 50% praw autorskich do dwóch gier SimFabric. Podpisana umowa pozwoliła uruchomić kolejny filar działalności studia, jakim są projekty mobilne i przyspiesza przygotowanie polityki dywidendowej" - czytamy w komunikacie.

Obecna kapitalizacja SimFabric wynosi ponad 400 mln zł, podano także.

"Zgodnie z naszą deklaracją, po przekroczeniu kapitalizacji 100 mln zł, uruchomiliśmy procedurę przejścia na główny parkiet GPW. Jesteśmy przekonani, że obecność na tym rynku stworzy nam nowe możliwości dotarcia do inwestorów i pozyskiwania kapitału, a co za tym idzie, wpłynie na długofalowy i zrównoważony wzrost oraz zwiększenie konkurencyjności naszego studia. Oczywiście wszystkie formalne kroki wymagane do takiego przejścia, będą dokładnie analizowane. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie jakim darzą nas nasi akcjonariusze, dlatego też zależy nam na wdrożeniu polityki dywidendowej niezwłocznie po osiągnięciu zakładanych celów rozwojowych" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.

W ostatnim czasie SimFabric powołał nową firmę zależną - MobileFabric, której celem będzie rozwój gier na urządzenia mobilne. Pierwszym projektem w portfolio gier mobilnych nowej firmy będzie "Thief Simulator", z portfolio wydawniczego grupy PlayWay, drugim kontynuacja przeboju mobilnego "Farm Expert 2021 Mobile".

"Uruchomienie kolejnego filaru działalności naszego studia w zakresie realizacji projektów mobilnych i przyspieszenie przygotowania polityki dywidendowej jest możliwe dzięki największemu w historii naszej spółki kontraktowi z Koch Media GmbH. Kontrakt obejmuje plany kontynuacji współpracy, mającej na celu wydanie dwóch produkcji na konsole nowej generacji: PS5 oraz Xbox Series X, a także kontynuację współpracy w ramach serii, dodatków i DLC w oparciu o gry" - powiedziała prezes Julia Leszczyńska, cytowana w komunikacie.

SimFabric jest spółką zależną PlayWay, tworzy symulatory i gry komputerowe na komputery PC oraz urządzenia mobilne (iOS, Android). Od 2018 roku jest certyfikowanym producentem i wydawcą gier na konsole: Nintendo Switch, PS4 i Xbox One. W kwietniu 2020 r. spółka debiutowała na NewConnect.

