W I kwartale br. nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew wyniosły 50,3 mln zł, z czego ponad 60% (32 mln zł) stanowiły wydatki na projekt Impexmetalu w Koninie.



"Na ten projekt, który będziemy realizować i który ma zostać ukończony w I kwartale 2021 roku, pozostało jeszcze do wydania ok. 250 mln zł, w tym sto-sto kilkanaście milionów złotych w tym roku. Pamiętajmy przy tym, że całość tej inwestycji jest refinansowana przez firmę Gränges, czyli nabywcę Impexmetalu. Dlatego jeśli dojdzie do transakcji w tym roku, a nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej, łączne nakłady grupy nie licząc wydatków na projekt w Koninie wyniosą ok. 50 mln zł, natomiast gdyby z jakichś powodów do transakcji jednak nie doszło, będzie to 100-120 mln zł, wraz z nakładami na Impexmetal" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.



Jak podkreślił, oznacza to, że w obecnej sytuacji Boryszew wstrzymuje praktycznie wszystkie inwestycje, które nie są absolutnie niezbędne, np. ze względu na dostosowania prawne.



"Na dzisiaj oceniam prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji z Gränges bardzo wysoko. Wpłynął już ostateczny wniosek do Komisji Europejskiej, oczekuję na zgodę Komisji pod koniec lipca lub w pierwszych dniach sierpnia, a finalizacja transakcji powinna nastąpić w III kwartale obecnego roku" - zapewnił prezes.



Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2019 r.



(ISBnews)