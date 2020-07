"Współpraca pozwoli na stworzenie symbiozy produktowej i koordynację projektów, przy wykorzystaniu sieci sprzedaży i kanałów dystrybucji Guardian Glass oraz potencjału technologicznego ML System w zakresie BIPV, specjalistycznych powłok i zintegrowanych rozwiązań konstrukcyjnych" - skomentował prezes ML System Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.



"Od teraz nasz doświadczony zespół może przyjąć bardziej holistyczne podejście do projektów. Będziemy mogli pomóc architektom, instalatorom i konsultantom w zakresie elewacji znaleźć najlepsze, pod względem zapotrzebowania na moc, integracji, estetyki i dopasowania do powlekanych przeszkleń przeciwsłonecznych, rozwiązania produktowe dla fasad wytwarzających energię. Wygląd tych niezawodnych, wysokowydajnych rozwiązań BIPV można dostosować tak, aby w możliwie najlepszy sposób spełniał wizualne wymogi projektów" - dodał wiceprezes, dyrektor generalny Guardian Glass w Europie Guus Boekhoudt.



W ramach współpracy Guardian Glass, w zamian za wynagrodzenie prowizyjne, będzie podejmował działania w celu promowania produktów ML System i zbierania zamówień na nie, wykorzystując własne kanały dystrybucji i promocji. Warunki handlowe sprzedaży produktów określa ML System. Z kolei polska spółka zobowiązała się nabywać od Guardian Glass szkło potrzebne do produkcji produktów objętych zamówieniami pozyskanymi dla ML System przy udziale Guardian Glass, chyba że z przyczyn technicznych, technologicznych, logistycznych lub terminowych nie jest to możliwe, wyjaśniono.



Umowa została zawarta na 4 lata i podlega automatycznym przedłużeniom na kolejne okresy.



ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)