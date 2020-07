Na koniec czerwca grupa miała 12,8 mln zł środków pieniężnych, co przy wykorzystaniu kredytu w wysokości 12,5 mln zł oznacza pozycję gotówkową netto w wysokości 0,3 mln zł i dostępne finansowanie o wartości 15 mln zł. Producent i wydawca gier kontynuuje pracę nad "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", którego premiera odbędzie się w IV kwartale br., podano.



"Mamy za sobą kolejny udany kwartał. Największą pozycją był 'SGW Contracts', który ukazał się w kilku czasowych promocjach cenowych na konsole i PC. To pokazuje solidny potencjał tej gry w kolejnych okresach. Zaskoczyła nas lepsza niż zakładana przez nas sprzedaż 'SGW3' na Steam, który po 3 latach od premiery trafił do nowej, niższej strefy cenowej podczas ostatnich promocji" - powiedział prezes Marek Tymiński, cytowany w komunikacie.



Grupa konsekwentnie rozwija portfolio tytułów oraz aktywnie zarządza działaniami promocyjnymi. Aktualnie CI Games pracuje nad dwoma grami - "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", którego premiera odbędzie się w IV kwartale br., oraz "Lords of the Fallen 2".



"United Label, globalna platforma wydawnicza z Grupy CI Games, prowadzi emisję akcji, z której chce pozyskać 4,4 mln zł na finalizację prac nad aktualnym portfolio wydawniczym oraz dalszą jego rozbudowę. Spółka z sukcesem zakończyła I transzę emisji akcji, z której pozyskała 3 mln zł. Zapisy w II transzy startują 1 lipca o 14:00, szczegóły oferty zostaną zaprezentowane na CrowdConnect.pl" - wskazano również.



CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).



