Wniosek dotyczy wszystkich akcji spółki dopuszczonych do tego obrotu, tj. 37 789 941 akcji.



Pod koniec czerwca br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na wycofanie akcji Ergisu z obrotu na GPW od 21 lipca br.



Na początku maja akcjonariusze Ergisu zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na GPW.



Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.



(ISBnews)